В ВСУ высказались о выходе из ДНР

Боец ВСУ Ильенко назвал добровольный выход из ДНР неприемлемым безумием

Добровольный выход с территории Донецкой Народной Республики — это неприемлемое решение. Такое заявление в интервью «Украинской правде» сделал бывший депутат Верховной Рады, а сейчас военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ) бригады «Рубеж» Андрей Ильенко.

«Добровольная сдача этого может радикально ухудшить военную ситуацию. Добровольный выход — это неприемлемое безумие и буквально самоубийство», — высказался он.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киеву необходимо держаться прежних позиций на фронте.

7 мая стало известно о прорыве армии России в центр Константиновки в ДНР. Уточнялось, что российские военные также берут город в клещи.