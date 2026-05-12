Власти Приднестровья объявили сбор средств для выплаты пенсий

Премьер ПМР объявил сбор средств на поддержку выплат пенсий, пособий и зарплат

Премьер-министр Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг заявил о мощном спаде в промышленности и призвал всех желающих принять участие в сборе средств в рамках созданного властями фонда «Вместе», необходимого для поддержки защищенных статей расходов госбюджета, а именно выплаты пенсий, пособий, зарплат. Об этом со ссылкой на обращение политика сообщают «Новости Приднестровья».

«Уважаемые представители бизнес-сообщества! Приднестровье переживает один из самых сложных периодов. Бюджетные и экономические показатели стремятся к критически низким значениям», — сказал, в частности, Розенберг, указав, что в ПМР открыто говорят о проблемах, стремясь удержать ситуацию под контролем, в то время как экономика «испытывает нарастающее внешнее давление».

«Обращаюсь ко всем и прошу откликнуться и внести свой посильный вклад в формирование фонда», — призвал глава правительства. По его словам, спад промышленности в прошлом году составил максимальные с 2017-го 27 процентов, а в текущем году находится на уровне 24 процентов. На те же 27 процентов сократился и внешнеторговый оборот.

Все это приводит к сокращению рабочих мест, простою рабочих коллективов, потере доходов населения и бюджета, подчеркнул Розенберг, отметив поддержку РФ, помогающей ПМР обеспечивать газоснабжение и выполнение соцобязательств. Кризис он связал с введением таможенных пошлин, сложностями в сфере банковской деятельности, удорожанием энергоносителей и логистики.

Ранее МИД ПМР призвал не допустить экономическую блокаду республики со стороны Молдавии. Кишинев планирует наполнять созданный им Фонд конвергенции за счет налогов с предприятий Приднестровья, в том числе НДС на газ, поступающий в Тирасполь.