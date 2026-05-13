Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошутил, издав «разрешающий» проведение парада Победы в Москве указ. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».
По словам Лебедева, выпущенный президентом Украины указ не соответствует дипломатическим нормам, из-за чего его не следует расценивать как серьезный документ.
«К сожалению, это и есть уровень украинского президента, который как был капитаном КВН, так и остался. (...) Это чистая ржака, типа: "Ха-ха-ха, смотрите, что мы можем написать"», — заявил дизайнер.
8 мая Зеленский выпустил указ, в котором «разрешил» парад Победы 9 мая. Комментируя это действие главы украинского государства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в чьем-либо разрешении на проведение этого мероприятия.