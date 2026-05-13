Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:48, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

Блогер Лебедев счел шуткой указ Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПарад Победы
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошутил, издав «разрешающий» проведение парада Победы в Москве указ. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, выпущенный президентом Украины указ не соответствует дипломатическим нормам, из-за чего его не следует расценивать как серьезный документ.

«К сожалению, это и есть уровень украинского президента, который как был капитаном КВН, так и остался. (...) Это чистая ржака, типа: "Ха-ха-ха, смотрите, что мы можем написать"», — заявил дизайнер.

8 мая Зеленский выпустил указ, в котором «разрешил» парад Победы 9 мая. Комментируя это действие главы украинского государства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в чьем-либо разрешении на проведение этого мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    В России усомнились в адекватности Трампа из-за желания присоединить Венесуэлу к США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok