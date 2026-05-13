Дочь Славы рассказала о состоянии певицы после скандала

Дочь Славы сообщила, что певица чувствует себя намного лучше

Дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова рассказала о состоянии артистки после скандала с выходом на сцену в пьяном виде. Ее комментарий приводит KP.RU.

По словам Морозовой, исполнительница чувствует себя намного лучше. Она отметила, что в какой-то момент Сланевская стала слишком много работать, что сказалось на ее творчестве и самочувствии.

«Это круто, что она такая востребованная артистка, но она себя начала загонять. И если у нее есть возможность взять небольшую паузу и отдохнуть, то ей это пойдет только на пользу», — считает Морозова. Дочь певицы добавила, что поддерживает мать и всегда показывает, как сильно ее любит.

В марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала вернуть им деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.