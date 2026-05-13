Главарь банды контрабандистов попался на сборе секретных данных в российском городе

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина за сбор данных о пограничниках. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители выяснили, что мужчина возглавлял банду контрабандистов и собирал данные для преступных целей. Силовики установили, что полученная информация составляла государственную тайну. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми месяцам колонии жителя Саратова, который хотел приобрести секретную военную продукцию для перепродажи.

