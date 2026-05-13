Кастрюля стала орудием преступления в российском городе

В Амурской области пенсионер убил женщину кастрюлей в свой юбилей

В Амурской области правоохранители задержали 65-летнего местного жителя за расправу, совершенную при помощи кастрюли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следствие ходатайствовало о его аресте.

По версии следствия, днем 11 мая подозреваемый отмечал свой 65-летний юбилей дома в кругу родственников и друзей, распивая спиртные напитки. Вечером, когда гости начали расходиться, между мужчиной и сожительницей его брата возник конфликт. Женщина оскорбила его нецензурной бранью. Тогда подозреваемый несколько раз ударил гостью металлической кастрюлей по голове. В результате пострадавшая не выжила.

