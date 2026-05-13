Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 13 мая 2026Силовые структуры

Российский пенсионер открыл огонь по детской площадке в Москве

В Москве задержали стрелявшего по детской площадке и школе пенсионера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве задержали 66-летнего российского пенсионера, подозреваемого в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным МВД, ЧП произошло на Каширском шоссе. Мужчина, находясь в своей квартире, стал стрелять из окна в сторону детской площадки и школы. Стрельба велась из пневматической винтовки, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, оружие изъято. О происшествии полицейским сообщил сотрудник детского сада.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) толпа мужчин устроила перестрелку на детской площадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Назван эталонный для российских чиновников автомобиль

    Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok