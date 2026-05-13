Российский пенсионер открыл огонь по детской площадке в Москве

В Москве задержали стрелявшего по детской площадке и школе пенсионера

В Москве задержали 66-летнего российского пенсионера, подозреваемого в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным МВД, ЧП произошло на Каширском шоссе. Мужчина, находясь в своей квартире, стал стрелять из окна в сторону детской площадки и школы. Стрельба велась из пневматической винтовки, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, оружие изъято. О происшествии полицейским сообщил сотрудник детского сада.

