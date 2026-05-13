Мать с трехлетним ребенком пропали под Москвой

Мать с трехлетним ребенком пропали в подмосковных Химках. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, 40-летняя женщина с трехлетней дочерью исчезли накануне.

Спасатели отметили приметы женщины: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Она была одета в черную куртку и серые штаны, белые кроссовки. Девочка ростом 100-110 сантиметров. У нее светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Ребенок был в серой шапке и темно-синем комбинезоне.

До этого сообщалось, что в Чите женщина выкрала из больницы изъятого из семьи сына и пропала. Ребенка изъяли из семьи, так как его мать злоупотребляет алкоголем и не воспитывает сына. Россиянку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.