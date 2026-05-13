Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 13 мая 2026Россия

Мать с трехлетним ребенком пропали под Москвой

Мать с трехлетним ребенком пропали в подмосковных Химках
Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мать с трехлетним ребенком пропали в подмосковных Химках. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, 40-летняя женщина с трехлетней дочерью исчезли накануне.

Спасатели отметили приметы женщины: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Она была одета в черную куртку и серые штаны, белые кроссовки. Девочка ростом 100-110 сантиметров. У нее светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Ребенок был в серой шапке и темно-синем комбинезоне.

До этого сообщалось, что в Чите женщина выкрала из больницы изъятого из семьи сына и пропала. Ребенка изъяли из семьи, так как его мать злоупотребляет алкоголем и не воспитывает сына. Россиянку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

    Китай закрыл глаза на свои же санкции ради визита госсекретаря США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok