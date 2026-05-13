Бывший СССР
14:12, 13 мая 2026

На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

Мендель раскритиковала Зеленского за заявления о российских беспилотниках
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу государства за его заявления о российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Своим мнением она поделилась на своей странице в социальной сети X.

«Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой и представлять эту тупиковую ситуацию как единственно возможную политику», — написала она.

Мендель отметила, что одновременно с высказываниями Зеленского его ближайшее окружение становится более состоятельным, зарабатывая на конфликте.

Ранее стало известно, что в небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Сообщается, что атака Вооруженных сил (ВС) России может продолжаться вплоть до утра четверга, 14 мая.

