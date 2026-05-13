01:23, 13 мая 2026

На Западе назвали причину «неловкого положения» Зеленского

AP: Обвинения Ермака в коррупции ставят Зеленского в неловкое положение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Обвинения в коррупции в адрес бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака ставят украинского главу Владимира Зеленского в неудобную ситуацию. Такую причину его текущего положения назвало агентство Associated Press (AP).

«Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение. Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз», — указано в статье.

Отмечается, что присоединение Украины к ЕС и так не предвидится в ближайшее время, однако из-за коррупционного скандала с Ермаком этот процесс, «вероятно, займет годы».

Ранее Ермак назвал подозрения в коррупции необоснованными. Его подозревают в причастности к легализации около 10,4 миллиона долларов на строительстве элитной недвижимости.

