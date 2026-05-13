Парень отправил соблазнительное фото не тому человеку и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником Sahgecons рассказал, как оконфузился перед своим начальником. Он случайно отправил ему свою фотографию из спортзала после тренировки.

«В зале есть девушка, с которой я общаюсь уже несколько недель. Ничего серьезного — просто флирт, переписки по ночам и так далее. Она написала мне, спрашивая, что я делаю после тренировки. Я только что закончил упражнение и, как дурак, сделал одну из тех фотографий в зеркале раздевалки без рубашки. Пытался выглядеть непринужденно, хотя явно слишком старался. Я послал снимок, подписав его: "Только что закончил, немного вспотел"», — написал автор.

Отправив фотографию, молодой человек с ужасом понял, что ошибся адресатом. Каким-то образом им оказался его 54-летний руководитель — примерный семьянин с двумя детьми. Получатель прочитал сообщение, однако ничего не ответил подчиненному. Душа автора, по его словам, в этот момент покинула тело.

«Все выходные я был уверен, что меня уволят за домогательства к менеджеру. В ночь на понедельник я почти не спал, а утром пришел в офис с чувством, будто иду на собственную казнь. Примерно в 10 часов руководитель подошел к моему столу, положил руку на плечо и сказал: "Знаешь, если ты собираешься присылать фотографии без рубашки, тебе еще и спину стоило бы подкачать"», — написал мужчина.

Пошутив, начальник ушел, но своей реакцией он вызвал огромное уважение автора. Рабочее письмо, которое он получил от шефа в тот день, заканчивалось шутливой припиской: «Продолжай усердно заниматься».

