04:00, 13 мая 2026

Посетитель туалета для инвалидов столкнулся с «худшей дефекацией в жизни»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Regineya пожаловался на «худшую дефекацию в жизни». Причиной такой оценки стали, впрочем, вовсе не физиологические проблемы.

«Я работаю в сфере ухода за газонами, поэтому практически весь день провожу в грузовике. Однажды рано утром у меня началось настоящее вздутие живота — я потел и молился, чтобы успеть вовремя. Я заехал в продуктовый магазин, чтобы справить нужду. В туалете было всего две кабинки: обычная была занята, поэтому я воспользовался той, что предназначена для инвалидов», — написал автор.

Спустя какое-то время он услышал, что в туалет зашел кто-то еще. Посетитель обычной кабинки вскоре освободил ее, однако новый визитер в нее не зашел. Еще через несколько минут в помещение вошел еще один человек, воспользовавшийся писсуаром. В этот момент он спросил у третьего гостя: «Вы в порядке?», на что тот ответил: «Да… просто жду, когда освободится кабинка для инвалидов».

«Я медленно заглянул под перегородку, ожидая увидеть обувь… Нет. Чертовы колеса. В этот момент моя душа покинула тело. Я поторопился, хотя определенно еще не закончил, вышел, а там сидел какой-то накачанный ужасно злой татуированный мужик в инвалидном кресле. Проходя мимо, я сказал: "Чувак, прошу простить", но он даже не посмотрел на меня. Никогда в жизни не чувствовал себя хуже во время дефекации», — заключил автор.

Ранее девушка необычным способом устранила последствия спонтанной дефекации в саду и опозорилась перед свекровью. Это произошло, когда она, держа в руке бесхитростно упакованные фекалии, попыталась пройти через кухню в сторону уборной, однако столкнулась возле холодильника с матерью мужа.

