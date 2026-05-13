11:36, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Представители поколения альфа заявили о себе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom  

Журнал «Москвичка» в мае представил большое исследование, посвященное поколению альфа. Об этом сообщается в Telegram-канале журнала.

«Альфа — поколение, выросшее без постмодернизма, фильтров и задержки интернета. Они смелые, реальные и, главное, они любят смеяться!» — говорится в публикации.

Так, героями нового номера стали Карина Кагра, Леша Янгер, SteshOK, Тимофей Красников, Анна Волкова, Вова Солодков и Марьяна Локель, которые рассказали о своем творчестве, мечтах, трендах блогинга и домашних животных. А опытные родители представителей данного поколения поделились тем, как любить, продвигать и согласовывать график съемок своих детей с пробным ОГЭ.

О том, почему гейминг — не игромания и как стильно одеться на предстоящий выпускной — также в новом номере «Москвички».

Ранее аналитики Mail рассказали, что зумеры и альфа стали чаще интересоваться браузерным телевидением. Доля представителей этих поколений среди зрителей составила 33 процента от общего числа аудитории.

