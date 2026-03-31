Зумеры начали интересоваться браузерным ТВ

Зумеры и альфа стали чаще смотреть браузерное ТВ

Зумеры и альфа стали чаще интересоваться браузерным ТВ. Доля представителей этих поколений среди зрителей составила 33 процента от общего числа аудитории, рассказали «Ленте.ру» аналитики Mail.

В 2026 году данный показатель приблизился к количеству зрителей среди старшего поколения. Так, браузерное ТВ начали активно смотреть 30 процентов россиян в возрасте от 16 до 29 лет, а также еще три процента зрителей в возрасте от 6 до 16 лет. В то же время телевидение онлайн смотрят 30 процентов миллениалов (35-44 лет), а также 20 процентов представителей поколения X (45-54 лет).

Наибольший интерес зрителей вызывают новостные программы, а пиковая активность наступает в дневное время. «Рост интереса поколения Z и альфа к ТВ-плееру на Главной Mail показывает, что молодая аудитория готова активно потреблять видеоконтент в интернет-среде, если доступ к нему быстрый и удобный», — заметила руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.

Она подчеркнула, что это хороший сигнал для рекламодателей, которые смогут органично встроить свой контент для просмотра молодым поколением.

Ранее стало известно, что зумеры начали массово переходить в «Одноклассники». Причиной называют переход пользователей Telegram из-за ограничений в работе мессенджера.