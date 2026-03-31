00:39, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Зумеры начали массово переходить в «Одноклассники»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В феврале и марте пользователи в возрасте 18–25 лет начали на 20 процентов чаще регистрироваться в «Одноклассниках» и составили основу прироста аудитории соцсети в 2026 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей соцсети.

Эксперты связывают это с тем, что представители поколения зумеров переходят из Telegram и других привычных им платформ на фоне ограничений в их работе.

Однако в социальной сети «Одноклассники» их контент нередко вызывает негативную реакцию у более взрослой аудитории, которая давно пользуется сервисом и недовольна появлением в ленте молодежного сленга, мемов и даже вертикальных видео.

«Лента превратилась в кашу: какие-то челленджи, странные блогеры, бессмысленные ролики. Чтобы найти что-то полезное, нужно пролистать кучу мусора», — написал один из пользователей.

Ранее диджитал-продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок рассказал, что молодые пользователи начинают массово использовать соцсеть «Одноклассники», которая стала настоящим убежищем на фоне проблем с блокировкой Telegram.

