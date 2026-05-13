Россиянин получил 17 лет колонии за переданные географические координаты

В Сахалинской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, зимой 2023 года 48-летний местный житель самостоятельно вступил в переписку с украинской спецслужбой. После этого по указанию куратора собрал и передал ему информацию, которая включала координаты объектов одного из муниципальных районов области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

