Россиянин получил 17 лет колонии за переданные географические координаты

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Сахалинской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, зимой 2023 года 48-летний местный житель самостоятельно вступил в переписку с украинской спецслужбой. После этого по указанию куратора собрал и передал ему информацию, которая включала координаты объектов одного из муниципальных районов области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что планировавший покинуть страну молодой россиянин задержан в аэропорту за госизмену.

