11:34, 13 мая 2026

Россиянин выжил после двух выстрелов дробью

В Домодедовском районе россиянин дважды выстрелил в соперника из ружья
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области заключили в СИЗО обвиняемого в покушении на жизнь человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, обвиняемый подкараулил свою жертву в Домодедовской районе в своей машине. Когда соперник вышел из дома и поравнялся с автомобилем злоумышленника тот дважды выстрелил дробью из ружья. Не смотря на страшные ранения мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной ему доврачебной помощи и последовавшей экстренной госпитализации.

Подозреваемый арестован на время расследования уголовного дела.

Ранее в Архангельской области задержали 42-летнего ранее судимого россиянина за попытку застрелить из ружья предпринимателя.

