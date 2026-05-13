Россиянин выжил после двух выстрелов дробью

В Домодедовском районе россиянин дважды выстрелил в соперника из ружья

В Московской области заключили в СИЗО обвиняемого в покушении на жизнь человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, обвиняемый подкараулил свою жертву в Домодедовской районе в своей машине. Когда соперник вышел из дома и поравнялся с автомобилем злоумышленника тот дважды выстрелил дробью из ружья. Не смотря на страшные ранения мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной ему доврачебной помощи и последовавшей экстренной госпитализации.

Подозреваемый арестован на время расследования уголовного дела.

