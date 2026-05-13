Картаполов назвал финиш конфликта на Украине неминуемым
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Завершение специальной военной операции (СВО) на Украине неминуемо, и россияне сами приближают победный день. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Он действительно виден, и он неминуем — этот финиш, который закончится нашей победой. Нам всем надо эту победу приближать», — сказал парламентарий.

По его мнению, бойцы на передовой делают свое дело с оружием в руках, а гражданские должны трудиться на своих рабочих местах. Тогда победа наступит быстрее.

Мы сами должны решать свои проблемы, и наш президент всегда об этом говорит

Андрей Картаполовдепутат Госдумы России

В заключение Картаполов дал совет украинцам. По его мнению, чем быстрее жители Украины вышвырнут «шайку Зеленского из Киева» и поставят вменяемых людей, тем быстрее все закончится. После этого можно будет восстановить нормальные отношения между странами, резюмировал депутат.

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной президент Владимир Зеленский должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса.

Ранее Картаполов напомнил о том, что Зеленский — «негодяй и террорист».

