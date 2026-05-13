Страна НАТО резко нарастила поставки лекарств в Россию

Статслужба США: Поставки лекарств в Россию взлетели более чем в 300 раз

В марте США в 334 раза увеличили поставки лекарств на российский рынок. Данные американской статистической службы приводит РИА Новости.

Импорт лекарственных препаратов из США оценивается в 3,4 миллиона долларов. Причину такого скачка связывают с резкой просадкой импорта в феврале, когда он снизился до исторического минимума в 10 тысяч долларов.

Мартовский же импорт вырос до максимальной суммы с сентября 2023 года, когда Россия потратила на американские лекарства почти девять миллионов долларов.

Основными же импортерами этой продукции оказались Бразилия и Германия. Доля первой составила 13,8 процента, а второй — 13,2 процента.

В начале апреля президент США Дональд Трамп пообещал установить 100-процентные пошлины на лекарства, которые импортируются в Соединенные Штаты, если производители не снизят цены или не перенесут производство в Америку. Глава Белого дома объяснил свои планы стремлением укрепить национальную безопасность и систему здравоохранения.