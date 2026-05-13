02:23, 13 мая 2026

В МИД России обратились к Украине с мрачным посланием из-за Ермака

Посол Мирошник: ЕС может сократить военную помощь Киеву из-за скандала с Ермаком
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Крупный скандал вокруг экс-главы офиса украинского лидера Андрея Ермака может ударить по динамике выделения помощи со стороны Евросоюза. С таким прогнозом выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, пишут «Известия».

«Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия скандала. Здесь происходит противостояние структур, стоящих за Национальным антикоррупционным бюро, и европейских структур», — отметил дипломат.

По словам Мирошника, сейчас Зеленский встанет перед дилеммой, как ему спасать Ермака от преследований. Тайны украинского лидера могут стать известны большому количеству людей. И это повлияет на его международные позиции.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак назвал подозрения в коррупции необоснованными. Его подозревают в причастности к легализации около 10,4 миллиона долларов на строительстве элитной недвижимости. Ермак отметил, что намерен остаться на Украине. Ранее было опубликовано видео, на котором Ермак несет документы своего дела. Отмечается, что дело насчитывает 16 томов.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода.

