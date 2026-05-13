В России электропоезд сошел с рельсов после предполагаемого подрыва железной дороги

В Белгородской области с рельсов сошел поезд «Разумное — Томаровка», пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, предварительно, причиной происшествия стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, что могло быть вызвано подрывом. «Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов», — написал глава региона.

В момент аварии в поезде находились 15 человек. У пострадавшей женщины выявили рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Сейчас ее везут на скорой помощи в больницу Белгорода.

Гладков добавил, что на месте работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны России.

В июне 2025 года в Брянской области на пассажирский поезд № 86 «Климов — »Москва рухнул подорванный мост. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.