Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:29, 13 мая 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Боровицкой площади и Новоарбатскому мосту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 13 мая, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Речь идет о Боровицкой площади, Кремлевской и Москворецкой набережных, Большом Каменном мосте и Новоарбатском мосте — по направлению в центр. Помимо этого, нельзя будет проехать по внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади и Садовой-Спасской улицы, а по внутренней стороне — в районе Новинского бульвара. Ограничения введены и на проспекте Мира в районе дома № 79 по направлению в центр, на съезде с улицы Енисейской в проезд Серебрякова, на Сретенке в районе дома № 36.

По информации дептранса, вечером пробки на дорогах могут достигнуть восьми баллов. Затруднения, уточнили в департаменте, вероятны в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и магистралях, которые ведут за город. Автомобилистов призвали по возможности пересесть на метро, а тем, кто планирует поездку на машине, рекомендовали планировать маршрут заранее и заложить больше времени на дорогу.

Ранее сообщалось, что россиянка на Nissan Murano врезалась в здание московского ресторана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    В российском регионе на свет появились сразу три «королевские» двойни

    Кремль сделал заявление о контактах с США

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok