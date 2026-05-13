В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Боровицкой площади и Новоарбатскому мосту

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 13 мая, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Речь идет о Боровицкой площади, Кремлевской и Москворецкой набережных, Большом Каменном мосте и Новоарбатском мосте — по направлению в центр. Помимо этого, нельзя будет проехать по внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади и Садовой-Спасской улицы, а по внутренней стороне — в районе Новинского бульвара. Ограничения введены и на проспекте Мира в районе дома № 79 по направлению в центр, на съезде с улицы Енисейской в проезд Серебрякова, на Сретенке в районе дома № 36.

По информации дептранса, вечером пробки на дорогах могут достигнуть восьми баллов. Затруднения, уточнили в департаменте, вероятны в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и магистралях, которые ведут за город. Автомобилистов призвали по возможности пересесть на метро, а тем, кто планирует поездку на машине, рекомендовали планировать маршрут заранее и заложить больше времени на дорогу.

