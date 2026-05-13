Курс доллара упал ниже 73 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 73 рублей впервые за три года

Российская валюта в среду, 13 мая продолжает укрепляться. Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 19 февраля 2023 года опустился ниже 73 рублей, до 72,975 рубля. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

По состоянию на 14:00 курс доллара вернулся на уровень 73,5 рубля. До этого с начала мая американская валюта находилась в диапазоне 74,5-76 рублей.

Курс евро на межбанке снижался до 85,45 рубля. В последний раз ниже 86 рублей валюта торговалась в июне 2023 года. Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с конца января текущего года.

Основной причиной укрепления рубля остается рост нефтяных котировок, что приводит к повышению доходов экспортеров и, соответственно, предложению иностранной валюты. При этом незначительный объем закупок золота и валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила не позволяет Центробанку затормозить процесс.