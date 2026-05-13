11:29, 13 мая 2026

Женщинам посоветовали способы превратить менопаузу в лучший период жизни

Фармацевт Ариас призвала женщин в менопаузе ужинать в одно и то же время
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фармацевт Асун Ариас утверждает, что менопаузу можно превратить в лучший период жизни. В интервью изданию ABC она посоветовала женщинам несколько способов это сделать.

По словам Ариас, менопауза может стать лучшим этапом жизни только в том случае, если женщина понимает, что происходит с организмом в этот период, и готовится к нему заранее. «Вам нужно лишь внести небольшие изменения, соответствующие вашим вкусам, ценностям и личности», — убеждена она.

На дне. Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Во-первых, как отметила специалистка, важно пересмотреть рацион. «Невозможно не набрать вес, если вы едите больше, чем сжигаете калорий. Это не вина менопаузы», — пояснила Ариас. Во-вторых, она призвала ужинать в одно и то же время и ложиться спать как минимум через два часа после последнего приема пищи. Для хорошего самочувствия также важна физическая активность, например, пилатес, кардиотренировки и силовые тренировки.

Дополнительно фармацевт подчеркнула важность медитации и поддержания психического здоровья. Для контроля симптомов менопаузы она порекомендовала сначала использовать различные добавки, а в случае их неэффективности начать гормональную терапию.

Ранее гинеколог Маризе Самама рассказала о повседневных привычках, убивающих женское здоровье. Так, она порекомендовала отказаться от тесной одежды, поскольку она повышает влажность в интимной зоне.

