Блогерша скрыла от родителей царапину на машине благодаря мастеру маникюра

Блогерша закрасила царапину на машине гелевым лаком для ногтей и прославилась

Блогерша показала необычный способ скрыть повреждения на автомобиле и прославилась в сети. Ролик, набравший сотни тысяч просмотров, появился на платформе TikTok.

Пользовательница с никнеймом @meg. опубликовала видео, в котором призналась, что поцарапала машину и решила скрыть этот факт от родителей благодаря подруге, работающей мастером по маникюру. На размещенных кадрах видно, что пришедшая на помощь девушка закрасила царапины гелевым лаком для ногтей в цвет автомобиля.

«Вернемся в тот день, когда я не хотела, чтобы родители узнали о повреждениях на машине, с чем мне и помогла моя подруга мастер», — подписала публикацию инфлюэнсер.

