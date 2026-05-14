Москвичка обнаружила в квартире пугающий сюрприз

Жительница Москвы обнаружила в квартире летучую мышь и испугалась

В Москве летучая мышь попала в одну из квартир и напугала собственницу. Об инциденте в столице стало известно Telegram-каналу «Москва М125».

Речь идет о квартире в доме на Алтуфьевском шоссе. По словам хозяйки, мышь застала ее врасплох. «Я была очень напугана и растеряна. Позвонила в 112, и через 30 минут приехали спасатели-добровольцы. Красивые, добрые, надежные», — рассказала женщина.

По ее словам, специалисты быстро справились с поимкой животного и отпустили его на волю. Собственница поблагодарила спасателей за труд.

