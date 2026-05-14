21:29, 14 мая 2026Россия

Песков оценил реакцию Запада на российский «Сармат»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западная пресса пытается умалять характеристики «Сармата», что не соответствует действительности. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что некоторые СМИ признают: Россия смогла обеспечить свою безопасность на долгие годы вперед, и, по его словам, это соответствует действительности.

«Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности», — сказал он.

Ранее в мае президент России Владимир Путин сообщил, что дальность применения ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров. МБР способна двигаться по суборбитальной траектории.

