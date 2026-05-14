22:21, 14 мая 2026

Российский сенатор заключил мировое соглашение по иску об изъятии его имущества

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Сенатор Ахмат Салпагаров заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой по иску об изъятии его имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Там уточнили, что ходатайство подали сенатор Салпагаров, его братья, а также компании «ИСК Кубанское», «Домбай 3012» и «СЗ Домбай».

В пресс-службе сообщили, что суд изучил условия соглашения, заключенного для урегулирования спора, и пришел к выводу, что оно соответствует закону и не нарушает права сторон или других лиц, после чего утвердил мировое соглашение.

Ранее Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Ведомство обратилось с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Краснодара.

