Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 8 апреля 2026

ГП подала в суд Краснодара иск об изъятии имущества экс-сенатора Чуба в доход РФ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство обратилось с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Краснодара. У Чуба хотят забрать движимое и недвижимое имущество в доход государства на основании Федерального закона России «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Ответчиками по иску являются 12 человек, в их числе депутат 7-го созыва Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов, основатель ростовского завода «Юг Руси» Сергей Кислов и учредитель Василий Кислов.

Владимир Чуб был ростовским губернатором с 1991 по 2010 год. В 2011 году он был избран представителем Мурманской области в Совете Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль нанес самую масштабную серию ударов по Ливану

    Для застрявшего под ванной толстенького пса пришлось вызывать спасателей в Москве

    В Киеве ответили на новые заявления Венгрии об украинских инкассаторах

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok