У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

ГП подала в суд Краснодара иск об изъятии имущества экс-сенатора Чуба в доход РФ

Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство обратилось с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Краснодара. У Чуба хотят забрать движимое и недвижимое имущество в доход государства на основании Федерального закона России «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Ответчиками по иску являются 12 человек, в их числе депутат 7-го созыва Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов, основатель ростовского завода «Юг Руси» Сергей Кислов и учредитель Василий Кислов.

Владимир Чуб был ростовским губернатором с 1991 по 2010 год. В 2011 году он был избран представителем Мурманской области в Совете Федерации.

