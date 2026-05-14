Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

Шойгу: Западные страны заморозили примерно 590 млрд долларов иностранных активов

Западные страны заморозили около 590 миллиардов долларов, принадлежащих ряду государств, включая Россию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

Как уточнил политик, речь идет об активах возьми государств, таких как Россия, Куба, Венесуэла, Ирак, Иран, КНДР, Ливия и Афганистан. «По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка 590 миллиардов долларов», — назвал он сумму.

По словам секретаря Совбеза, странам следует сделать выводы относительно хранения национальных сбережений на Западе.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала доходы от замороженных российских активов в европейском депозитарии Euroclear упали на 23 процента, до 1,1 миллиарда евро.