Доходы от замороженных в Европе российских активов упали

Euroclear сообщил о падении доходов от замороженных российских активов на 23 %

По итогам первого квартала доходы от замороженных российских активов в европейском депозитарии Euroclear упали на 23 процента, до 1,1 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает «Интерфакс».

Такую динамику в доходах от инвестирования депозитарий объясняет снижением процентных ставок в европейской экономике. Из полученной суммы 744 миллиона евро будут направлены в европейский фонд поддержки Украины.

В прошлом году доходы от российских активов составили 5 миллиардов евро, в 2024-м — 6,9 миллиарда, в 2023-м — 4,4 миллиарда, а в 2022-м — 821 миллион. По состоянию на конец марта баланс Euroclear составляет 237 млрд евро, из которых на находящиеся под санкциями российские активы приходится около 200 миллиардов.

К настоящему времени депозитарий перечислил в европейский фонд для Украины около 6,6 миллиарда евро доходов от заблокированных российских активов. Следующий платеж в размере 1,4 миллиарда запланирован на июль 2026 года.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Украине в конце мая или начале июня, а до этого времени ее потребности обеспечат другие доноры.

