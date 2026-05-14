Арест Ермака назвали сигналом Зеленскому от Запада

BZ назвал арест Ермака сигналом Зеленскому от Запада

Немецкое издание Berliner Zeitung назвало арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака сигналом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от Запада.

В статье отмечается, что некоторые усматривают в этом попытку давления со стороны Вашингтона.

«Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в материале.

Издание указало, что ситуацию с Ермаком можно расценивать как «последнее предупреждение» украинскому президенту. В процессе, как пишет газета, вероятно участвует украинская элита, которая надеется на скорое завершение конфликта и обвиняет главу государства в препятствовании переговорам.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.