Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 14 мая 2026Бывший СССР

Арест Ермака назвали сигналом Зеленскому от Запада

BZ назвал арест Ермака сигналом Зеленскому от Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Globallookpress.com

Немецкое издание Berliner Zeitung назвало арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака сигналом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от Запада.

В статье отмечается, что некоторые усматривают в этом попытку давления со стороны Вашингтона.

«Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в материале.

Издание указало, что ситуацию с Ермаком можно расценивать как «последнее предупреждение» украинскому президенту. В процессе, как пишет газета, вероятно участвует украинская элита, которая надеется на скорое завершение конфликта и обвиняет главу государства в препятствовании переговорам.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Судья в Гааге не отпустила Ратко Младича на лечение

    Оксимирон перенес концерты из-за протестов женщин

    На Западе уличили Зеленского в желании сбежать из Киева

    На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

    Нетаньяху решил судиться с американской газетой

    В Подмосковье молодые люди украли с автозаправки ящик с церковными пожертвованиями

    Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

    Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok