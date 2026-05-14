ВСУ попытались ударить по школе в Запорожской области

Балицкий: ВСУ попытались ударить по школе в Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать школу в Васильевке Запорожской области. Об этом в Telegram рассказал губернатор Евгений Балицкий.

«Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов», — написал чиновник. На опубликованной фотографии видно, что беспилотник застрял на здании школы. По словам Балицкого, детонации не произошло, так что никаких последствий атаки нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Курской области. Беспилотник был сбит и рухнул на спортплощадку, где в это время играли дети.