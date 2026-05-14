Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 14 мая 2026Россия

В Кремле отреагировали на отставку правительства постсоветской страны

Песков: Правительство Латвии может быть не последней жертвой Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ушедшие в отставку премьер Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны страны Андрис Спрудс могут оказаться не последним поколением политиков, «павших жертвой киевского режима». Его слова приводит ТАСС.

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ», — заявил он, отметив, что, если так пойдет дальше, то это будет не последним поколением политиков, которое падет жертвой киевского режима.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Отмечается, что 14 мая в парламенте постсоветской страны могло состояться голосование об отставке Силине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

    Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

    Глава «АвтоВАЗа» допустил появление беспилотного автомобиля в своей линейке

    Возрождение Московского ипподрома приблизилось к завершению

    Российский сенатор заключил мировое соглашение по иску об изъятии его имущества

    Арест Ермака назвали сигналом Зеленскому от Запада

    Шойгу рассказал о положении российских войск в зоне проведения спецоперации

    В российском городе в новом ЖК упал лифт с человеком

    В Кремле отреагировали на отставку правительства постсоветской страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok