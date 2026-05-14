Песков: Правительство Латвии может быть не последней жертвой Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ушедшие в отставку премьер Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны страны Андрис Спрудс могут оказаться не последним поколением политиков, «павших жертвой киевского режима». Его слова приводит ТАСС.

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ», — заявил он, отметив, что, если так пойдет дальше, то это будет не последним поколением политиков, которое падет жертвой киевского режима.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Отмечается, что 14 мая в парламенте постсоветской страны могло состояться голосование об отставке Силине.