Россияне бросились отдыхать по системе «все включено» в две пляжные страны

13:39, 14 мая 2026

Россияне бросились отдыхать по системе «все включено» в Турции и Египте
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российские туристы бросились отдыхать по системе «все включено» в Турции и Египте. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что в половине случаев соотечественники выбирают отпуск all inclusive именно в этих двух пляжных странах. При этом Турция показала рост год к году 10 процентов, а Египет — 60 процентов. Вторая половина туристов распределилась на Вьетнам, Мальдивы, Россию, Абхазию, ОАЭ, Кубу.

«Таким образом, при стабильной доле all inclusive в целом, его география сужается к Турции и Египту, а остальные страны борются за оставшуюся часть рынка», — пояснили эксперты.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще отдыхать в отелях «все включено» в одиночестве. Доля таких туристов весной 2026 года достигла 26 процентов, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 36,8 процента.

