Россиянка вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице

Жительница Нижегородской области вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице. Как стало известно Telegram-каналу Ni Mash, россиянка сломала ребра.

По сведениям издания, с зоозащитницей связались местные жители и рассказали, что пес застрял в щели между гаражами. Спасатели не смогли достать животное.

Когда четвероногий был уже в критическом состоянии, женщина сделала подкоп и сама полезла в дыру. В финале спасательной операции она уперлась в стены грудной клеткой, дыхание сильно сдавило.

После россиянку госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли истощенную собаку, запертую на балконе многоэтажки. Самоед по кличке Ума оказался один на восьмом этаже без еды и воды. Животное забрали волонтеры на передержку.