Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 14 мая 2026Россия

Россиянка вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице

Жительница Нижегородской области вызволила собаку из ямы и сломала ребра
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жительница Нижегородской области вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице. Как стало известно Telegram-каналу Ni Mash, россиянка сломала ребра.

По сведениям издания, с зоозащитницей связались местные жители и рассказали, что пес застрял в щели между гаражами. Спасатели не смогли достать животное.

Когда четвероногий был уже в критическом состоянии, женщина сделала подкоп и сама полезла в дыру. В финале спасательной операции она уперлась в стены грудной клеткой, дыхание сильно сдавило.

После россиянку госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли истощенную собаку, запертую на балконе многоэтажки. Самоед по кличке Ума оказался один на восьмом этаже без еды и воды. Животное забрали волонтеры на передержку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд арестовал серого кардинала Украины. Почему дело Ермака стало для Зеленского вопросом выживания?

    В России распространилась мошенническая схема с документами на машину

    Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

    В России решили сократить расходы на разработку лекарств

    Экс-глава российского приграничного региона сделал заявление после отставки

    Москвичи стали сдавать квартиры в аренду по-новому

    Многим россиянам не хватило своих денег на отдых

    Жителей столицы предупредили о продолжении «метеолета 2.0» и риске обгореть

    Россиянка вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице

    63-летняя Деми Мур нарушила дресс-код Каннского фестиваля откровенным нарядом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok