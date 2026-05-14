В Кремле оценили работу ушедших в отставку глав приграничных регионов России

Песков: Гладков и Богомаз показали эффективность при работе в приграничье

Бывшие губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз показали высокую эффективность при работе в приграничье. Их работу оценили в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», — обозначил Песков.

Официальный представитель Кремля заявил об отсутствии претензий к бывшим главам приграничных регионов России. Он также заверил, что им будут предложены варианты трудоустройства.

Ранее стало известно, что главы двух граничащих с Украиной регионов ушли в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.