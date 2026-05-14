Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 14 мая 2026Россия

В Кремле оценили работу ушедших в отставку глав приграничных регионов России

Песков: Гладков и Богомаз показали эффективность при работе в приграничье
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшие губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз показали высокую эффективность при работе в приграничье. Их работу оценили в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», — обозначил Песков.

Официальный представитель Кремля заявил об отсутствии претензий к бывшим главам приграничных регионов России. Он также заверил, что им будут предложены варианты трудоустройства.

Ранее стало известно, что главы двух граничащих с Украиной регионов ушли в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

    Назван новый участник подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна в Москве

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Ушедший из России автопроизводитель впервые за долгие годы обогнал Mercedes-Benz

    Украинские беспилотники предложили отправить в Иран

    Перспективы идеи генсека НАТО о дополнительных сборах на Украину оценили

    Тарасова прокомментировала работу Трусовой с французским хореографом

    «Он медленно угасает». Жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова якобы просит разрешить им вернуться в Россию. Что ей ответили?

    Партнер России столкнулся с резким скачком инфляции

    В Кремле сделали заявление о визите Путина в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok