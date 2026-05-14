05:18, 14 мая 2026Мир

В МИД оценили договороспособность США по украинскому урегулированию

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости оценил договороспособность США по украинскому урегулированию.

По его словам, российско-американские контакты на высшем уровне — как телефонные, так и личные встречи президентов — оставляют хорошее впечатление и свидетельствуют о способности американской стороны договариваться в рамках тех функций, которые она берет на себя по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей.

