В Молдавии заявили о высоком шансе возвращения Приднестровья

Премьер Молдавии Мунтяну заявил о высоком шансе возвращения Приднестровья

Шансы Молдавии вернуть контроль над Приднестровьем сейчас выше, чем когда-либо. Такое заявление сделал премьер-министр республики Александр Мунтяну в эфире Exclusiv TV.

«Я очень надеюсь и считаю, что наши шансы реинтегрировать эту часть Молдавии сейчас выше, чем когда-либо», — заявил он.

По словам политика, у Кишинева есть план реинтеграции, включая создание фонда конвергенции. Отмечается, что ключевым вопросом является решение военного вопроса. Мунтяну также выразил надежду решить приднестровский вопрос в ближайшие годы.

Ранее МИД ПМР призвал не допустить экономическую блокаду республики со стороны Молдавии. Кишинев планирует наполнять созданный им Фонд конвергенции за счет налогов с предприятий Приднестровья, в том числе НДС на газ, поступающий в Тирасполь.