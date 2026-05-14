Полянский: Западные спонсоры Украины не хотят замечать преступлений Зеленского

Западные спонсоры Украины не хотят замечать преступлений режима украинского лидера Владимира Зеленского и его трансформацию в полноценную диктатуру. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, по официальным данным, на Украине возбуждено более 170 уголовных дел против священников УПЦ. «Хоть кто-то из здесь присутствующих представителей европейских государств хотя бы раз затронул эту тему? Ответ очевиден — преступления режима Зеленского и его трансформацию в полноценную диктатуру… его западные спонсоры замечать не намерены», — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимира Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его словам, коррупционный скандал на Украине стал борьбой за контроль над Украиной.