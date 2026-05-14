12:58, 14 мая 2026Интернет и СМИ

В Сети распространился фейк о наборе в «Мохнатый гарнизон»

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Фейковая информация о якобы наборе в «Мохнатый гарнизон» появилась в социальной сети TikTok в аккаунте с русофобским контентом. Далее она проникла через бот-сети преимущественно в оппозиционные каналы, как видно в первом и втором примере, а также в украинские новостные ресурсы.

Целью публикации была попытка создать ложное представление и высмеять мобилизационные процессы в Российской армии. На самом деле сгенерированное изображение является фотошопом реальной афиши детского контактного зоопарка в городе Гродно в Белоруссии. Указанный на поддельной афише номер при дозвоне оказался недействующим и очевидно не принадлежит Минобороны РФ.

Фейковое объявление не получило распространения в российских СМИ. Стоит отметить, что опубликованная без опровержения на площадке Reddit поддельная информация собрала среди русскоговорящих комментаторов преимущественно скептические комментарии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

