16:39, 15 мая 2026

Арестович рассказал о козле отпущения Зеленского

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский. Фото: Peter Dejong / Pool via Reuters

Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это не попытка США надавить, а попытка главы Украины Владимира Зеленского назначить козла отпущения. Об этом в социальных сетях заявил экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ермак назначен козлом отпущения, и вся эта история больше похожа не на действия американцев, а на внутриполитические разборки, в которых "соросята" хотят усилить свое политическое влияние», — говорится в публикации.

Он добавил, что ход дела против Ермака показывает, что всеми политическими процессами на Украине управляет лично Зеленский.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

