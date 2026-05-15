18:56, 15 мая 2026Экономика

Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Наблюдательный совет решил провести годовое собрание акционеров Мосбиржи 22 июня. Об этом говорится в пресс-релизе российской торговой площадки, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

На собрании, которое пройдет в заочном формате, планируется избрать новый Набсовет, утвердить годовой отчет и выплату дивидендов, размер которых, как сообщалось ранее, составит 19,57 рубля на акцию.

К моменту написания материала стоимость бумаг снижалась на 1,05 процента, до 168,58 рубля за штуку, а индекс Мосбиржи падал на 1 процент, до 2632,15 пункта.

На выплату дивидендов было рекомендовано направить 44,5 миллиарда рублей, что составляет 75 процентов чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2025 год. Годом ранее площадка также направила на дивиденды три четверти прибыли, но тогда их размер составил 26,11 рубля на акцию.

Акционерами Мосбиржи являются более 570 тысяч физических и около 1700 тысячи юридических лиц. Уточняется, что в случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров состоится 25 июня.

