Названа допустимая норма шоколада в день

Антон Похиляк
Врач-диетолог Ирина Писарева назвала допустимую норму шоколада в день. По ее оценке, это 20-30 граммов, то есть треть плитки, передает ее слова RT. Если же человек активно занимается спортом и тратит энергию, в таком случае можно повысить потребление до 50 граммов в сутки.

Кроме того, она призвала выбирать горький шоколад с содержанием какао от 70 процентов. «В нем находится максимальный объем флавоноидов, которые позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему и антиоксидантную защиту», — объяснила врач.

Помимо этого, горький шоколад способствует снятию стресса и положительно влияет на мозговую деятельность, добавила диетолог.

Ранее хирург Лукас Насиф заявил, что при чрезмерном употреблении шоколада повышается риск развития рака. В его составе содержится большое количество сахара и жиров, в результате чего печень начинает работать интенсивнее. В конечном итоге из-за частого употребления может развиться жировая дистрофия печени, предупредил доктор. Это заболевание повышает риск возникновения цирроза, фиброза и даже рака этого органа.

