06:00, 15 мая 2026

Названы провоцирующие рак продукты

Нутрициолог Меркулова: Колбасы и сосиски относятся к канцерогенам
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Переработанное мясо, например, колбасы, сосиски, бекон и ветчина, относятся к канцерогенам группы 1, рассказала «Ленте.ру» нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

«Всемирная организация здравоохранения давно отнесла их к канцерогенам группы 1, как курение. Каждые 50 граммов такого мяса в день повышают риск рака толстой кишки на 18 процентов», — сообщила нутрициолог.

Кроме того, сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов, подчеркнула Меркулова. К провоцирующим рак продуктам она также отнесла жирные соусы, промышленные приправы и некоторые готовые заправки.

«Уберите колбасу и сосиски из рациона, замените их цельным мясом. Пейте воду, а не сладкую газировку. Соусы делайте сами (оливковое масло + лимон + специи), будет безопасно, и вкусно. Хлеб, макароны, каши употребляйте в умеренных количествах. Главная опасность это — трансжиры, а также сахар и избыток соли в мясных продуктах», — посоветовала Меркулова.

По словам нутрициолога, ожирение и малоподвижный образ жизни являются гораздо более мощными факторами риска, чем стакан газировки. Она рекомендовала сосредоточиться на разнообразном рационе с большим количеством цельных продуктов и овощей, а не на демонизации отдельных ингредиентов.

«Картошка фри, несмотря на растительное происхождение, остается фастфудом — не обольщайтесь. Разумный подход и умеренность — ключ к снижению рисков», — добавила Меркулова.

Ранее россиян предупредили, что капсулы с пептидами на маркетплейсах, которые обещают почистить организм от токсинов, омолодить клетки, восстановить работу всех систем сразу, чаще всего представляют собой обычную схему продаж под видом научной разработки.

