Россия
14:34, 15 мая 2026Россия

Освобождавший Курскую область боец СВО нашел жену в Судже

Елена Торубарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождавший Курскую область российский военнослужащий Богдан Донов нашел жену в Судже. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

«На Курском направлении познакомился с девушкой, с будущей супругой. Она из города Суджи. И сейчас мы ждем пополнения. Летом родится девочка», — рассказал боец.

Донов провел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине три года. За это время он спас более 100 военнослужащих, при этом сам был ранен дважды.

По данным оборонного ведомства, в составе эвакуационных, штурмовых и саперных групп прошел самые сложные направления: Мариуполь, Угледар, Новомихайловку, Павловку, Волчанск, а также участвовал в освобождении Курской области. Ему приходилось вытаскивать раненых бойцов непосредственно с переднего края поля боя. Имеет государственные награды: Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Ушакова.

Ранее боец СВО из Воронежа притворился сломавшим ногу ради того, чтобы сделать предложение девушке. Россиянка дала ему положительный ответ.

