Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 23 октября 2025Россия

Боец СВО притворился сломавшим ногу ради предложения девушке

Боец СВО из Воронежа притворился сломавшим ногу ради предложения девушке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Воронежа притворился сломавшим ногу ради того, чтобы сделать предложение девушке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГСа.

Пара познакомилась три года назад в Костромской области. Он — из Воронежа, она — из Северодвинска. Взаимностью девушка ответила не сразу, но перед отъездом в родной город сдалась и оставила свой номер телефона.

Находясь на фронте, россиянин принял решение, что хочет связать свою жизнь с возлюбленной. Предложение выйти замуж за него мужчина решил сделать, притворившись, что сломал ногу. По пути к дому он позвонил девушке и сообщил о травме, которой на самом деле не было. Когда россиянка выбежала из подъезда, она увидела бойца СВО, стоящим на одном колене с кольцом в руках.

«Конечно, я сказала "да"», — отметила россиянка, добавив, что поначалу растерялась от увиденного.

Ранее сообщалось, что родственники пытались найти пропавшего на СВО бойца с Урала и узнали о его тайном браке с девушкой по вызову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости