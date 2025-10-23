Боец СВО притворился сломавшим ногу ради предложения девушке

Боец СВО из Воронежа притворился сломавшим ногу ради предложения девушке

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Воронежа притворился сломавшим ногу ради того, чтобы сделать предложение девушке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГСа.

Пара познакомилась три года назад в Костромской области. Он — из Воронежа, она — из Северодвинска. Взаимностью девушка ответила не сразу, но перед отъездом в родной город сдалась и оставила свой номер телефона.

Находясь на фронте, россиянин принял решение, что хочет связать свою жизнь с возлюбленной. Предложение выйти замуж за него мужчина решил сделать, притворившись, что сломал ногу. По пути к дому он позвонил девушке и сообщил о травме, которой на самом деле не было. Когда россиянка выбежала из подъезда, она увидела бойца СВО, стоящим на одном колене с кольцом в руках.

«Конечно, я сказала "да"», — отметила россиянка, добавив, что поначалу растерялась от увиденного.

Ранее сообщалось, что родственники пытались найти пропавшего на СВО бойца с Урала и узнали о его тайном браке с девушкой по вызову.