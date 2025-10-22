Родственники пытались найти пропавшего на СВО бойца и узнали его тайну

Родственники пытались найти пропавшего на СВО бойца с Урала и узнали о его браке

Родственники пытались найти пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойца с Урала и узнали о его тайном браке. Историю публикует E1.RU.

Как пишет издание, военнослужащий вырос в детском доме, а затем воспитывался в приемной семье. У него есть сестра и двое родных братьев. Когда россиянин перестал выходить на связь, близкие разыскали его сослуживцев, чтобы узнать о судьбе военного.

Сведений о его местонахождении узнать не удалось до сих пор. Однако выяснилось, что всего спустя две недели после знакомства он женился на девушке по вызову, с которой общался в сауне во время отпуска по ранению.

«Сослуживцы рассказали, что они были в сауне и девушек вызвали. Она была одной из них. Они просто пили, веселились, занимались сексом, а потом вдруг расписались. Участников СВО за один день расписывают. Глупость такая: женился на девушке по вызову!», — возмутилась сестра военнослужащего.

С ее слов, участник СВО мог согласиться вступить в брак из-за того, что девушка сообщила ему о беременности, которой в действительности не было. Когда это вскрылось, военнослужащий якобы собирался с ней развестись. «Пока он был на СВО, ему ребята передавали, что его любимая жена ведет разгульный образ жизни», — добавила сестра солдата.

Жена бойца не стала отрицать, что они познакомились в сауне, но в беседе с журналистами заверила, что их брак настоящий. В частности, в социальных сетях она выкладывает фотографии мужа в военной экипировке и пишет, что ждет его, а также размещает информацию о нем в группах по поиску пропавших участников СВО.

Ранее в Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак сына, без вести пропавшего на СВО. Россиянка заявила, что молодой человек женился на однокласснице за несколько дней до ухода на фронт.

