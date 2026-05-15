Путин позвонил Лукашенко по вопросу обороны

Путин обсудил с Лукашенко по телефону экономику и оборону
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко и обсудил вопросы сотрудничества в сферах экономики и обороны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия и Белоруссия готовят совместные мероприятия в сфере обороны.

Ранее Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии начнут отмобилизовать отдельные части для подготовки их к войне. Он подчеркнул, что, хотя Минск настроен на мир, армия должна быть готова к ведению боевых действий.

