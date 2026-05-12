Белоруссия начнет отмобилизовывать части для подготовки к войне

Лукашенко: Мы будем отмобилизовывать части для подготовки их к войне

Вооруженные силы Белоруссии начнут отмобилизовывать отдельные части для подготовки их к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что, хотя Минск настроен на мир, армия должна быть готова к ведению боевых действий.

Ранее Лукашенко назвал врагов Белоруссии. Таковыми он счел, в частности, тех, кто называет мифом подвиг советского народа во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне.