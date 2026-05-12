Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 12 мая 2026Бывший СССР

Белоруссия начнет отмобилизовывать части для подготовки к войне

Лукашенко: Мы будем отмобилизовывать части для подготовки их к войне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы Белоруссии начнут отмобилизовывать отдельные части для подготовки их к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что, хотя Минск настроен на мир, армия должна быть готова к ведению боевых действий.

Ранее Лукашенко назвал врагов Белоруссии. Таковыми он счел, в частности, тех, кто называет мифом подвиг советского народа во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    НАТО столкнулась с «неназванной страной на восточной границе»

    Российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok